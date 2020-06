Auto: Germania, Soeder (Csu) chiede premi all'acquisto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da tempo in difficoltà e gravemente colpito dalla crisi del coronavirus, il settore automobilistico tedesco necessita di aiuti di Stato nella forma di premi all'acquisto per l'innovazione. È quanto affermato dal presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) Markus Soeder, primo ministro della Baviera, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Die Welt”. In particolare, Soeder ha dichiarato: “Non può essere che la Francia spenda otto miliardi di euro per la promozione dell'auto, noi nove miliardi di euro per Lufthansa, ma niente per il cuore della nostra economia”. Inoltre, secondo il presidente della Csu, i premi all'acquisto dell'auto contribuiscono tanto alla protezione del clima quanto a difendere l'economia della Germania nella crisi attuale. A tal riguardo, il primo ministro della Baviera ha osservato: “Stiamo ritirando dal mercato vecchie automobili e sostituendole con veicoli puliti di ultima generazione”. Gli incentivi all'acquisto sosterrebbero, quindi, le automobili più moderne che producono meno emissioni inquinanti. Inoltre, secondo Soeder, lo Stato potrebbe promuovere lo sviluppo dell'infrastruttura per la ricarica delle auto elettriche assumendo il 50 per cento dei costi per le centraline di rifornimento private. La questione degli aiuti di Stato per l'industria automobilistica tedesca verrà affrontata domani, 2 giugno, nella riunione dei vertici della Grande coalizione al governo in Germania, formata da Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale (Csu) e Partito socialdemocratico tedesco (SpD). L'incontro è dedicato a discutere del piano di stimolo per l'economia dal valore compreso tra i 75 e gli 80 miliardi di euro, annunciato dal cancelliere Angela Merkel e a cui sta lavorando il ministro delle Finanze, Olaf Scholz. (Geb)