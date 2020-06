Germania: Soeder (Csu), candidato Unione a cancelliere nominato a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alleanza democristiano-conservatrice formata da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), l'Unione nominerà “probabilmente” a gennaio prossimo il proprio candidato a cancelliere alle elezioni federali previste in Germania nel 2021. È quanto affermato dal presidente della Csu e primo ministro della Baviera, Markus Soeder, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Die Welt”. Come ricordato da Soeder, la Cdu eleggerà il proprio presidente al congresso annuale che terrà a Stoccarda dal 3 al 5 dicembre prossimo. A sostituire la leader dimissionaria, il ministro della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer, sono finora candidati Friedrich Merz, esponente della destra della Cdu, il primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia Armin Laschet e il presidente della commissione Affari esteri del Bundestag, Norbert Roettgen. Per gli sviluppi futuri in merito al candidato dell'Unione alla Cancelleria, “si deve aspettare e vedere, chissà che accadrà” fino al congresso della Cdu, ha osservato Soeder in quella che pare un'allusione alla sua possibile candidatura per l'incarico. Il presidente della Csu ha, infatti, visto aumentare notevolmente la propria popolarità durante la crisi del coronavirus. Attualmente, il primo ministro della Baviera è, infatti, il secondo politico più apprezzato in Germania dopo il cancelliere Angela Merkel. Tuttavia, Soeder ha dichiarato più volte che il proprio posto è in Baviera. In merito a un possibile quinto mandato consecutivo per Merkel, Soeder ha affermato: “Il cancelliere sta guidando molto bene il nostro paese attraverso questa crisi. Il resto lo decide da sola”. A ottobre del 2018, Merkel ha annunciato che, dopo la conclusione dell'attuale legislatura, lascerà del tutto la politica. (Geb)