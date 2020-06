Auto: Germania, presidente Bdi Kempf, premi all'acquisto anche per motori a combustione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Associazione federale dell'industria tedesca (Bdi), Dieter Kempf, ha chiesto al governo del cancelliere Angela Merkel di introdurre premi all'acquisto di automobili, sia per i veicoli elettrici sia per quelli alimentati a combustione interna. L'obiettivo è sostenere il settore automobilistico tedesco, da tempo in difficoltà e gravemente colpito dalla crisi del coronavirus, così da aiutare l'intera economia della Germania. Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Die Welt”, Kempf ha affermato che gli aiuti al comparto dell'auto avrebbero senso “per almeno 12 mesi, a condizione che il bonus faccia parte di un approccio intersettoriale”. Secondo il presidente del Bdi, “ha perfettamente senso sostenere veicoli con motori a combustione interna moderni ed efficienti, se gli incentivi esistenti per l'elettromobilità non vengono annacquati”. Per Kempf, inoltre, dovrebbero essere previsti sistemi di incentivazione limitati, come bonus o agevolazioni fiscali, per l'acquisto di altri prodotti utili alla protezione del clima o allo sviluppo della digitalizzazione in Germania. La questione degli aiuti di Stato per l'industria automobilistica tedesca verrà affrontata domani, 2 giugno, nella riunione dei vertici della Grande coalizione al governo in Germania, formata da Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale (Csu) e Partito socialdemocratico tedesco (SpD). L'incontro è dedicato a discutere del piano di stimolo per l'economia dal valore compreso tra i 75 e gli 80 miliardi di euro, annunciato dal cancelliere Angela Merkel e a cui sta lavorando il ministro delle Finanze, Olaf Scholz. (Geb)