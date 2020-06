Usa: sindaco di Washington decreta il coprifuoco in risposta alle violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Washington Dc, Muriel Boweser, ha annunciato l’imposizione del coprifuoco in città dalle ore 23.11 alle ore 6 antimeridiane, in vista della terza notte consecutiva di manifestazioni violente innescate dalluccisione dell’afroamericano George Floyd da parte di un agente di polizia a Minneapolis. Il sindaco, esponente del Partito democratico, ha anche annunciato via Twitter la mobilitazione della Guardia nazionale. Le proteste e i saccheggi innescati dall’uccisione di un cittadino afroamericano nel corso di un arresto a Minneapolis, la scorsa settimana, si stanno allargando a macchia d’olio a diverse grandi città degli Stati Uniti, e si sono intensificate la scorsa notte soprattutto a Washington, nei dintorni della Casa Bianca, dove un agente del Secret Service – l’agenzia preposta alla sicurezza presidenziale – è rimasto ferito. (segue) (Nys)