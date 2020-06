Auto: Germania, presidente Vdma Welcker contrario ad aiuti di Stato per il settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Associazione dell'ingegneria meccanica tedesca (Vdma), Carl Martin Welcker, si è detto contrario agli aiuti di Stato in forma di premi all'acquisto richiesti dal settore automobilistico, da tempo in difficoltà e gravemente colpito dalla crisi del coronavirus. Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Welcker ha, invece, proposto che il comparto dell'auto venga sostenuto con sgravi fiscali e investimenti per il futuro. “I premi all'acquisto di auto e sussidi individuali comparabili hanno un effetto selettivo, discriminano altri prodotti e generano effetti di trascinamento” ha dichiarato il presidente del Vdma. Secondo Welcker, avrebbe quindi senso adottare altre misure, come la promozione delle attività di ricerca e sviluppo e gli sgravi fiscali, al fine di aumentare la domanda di auto. A tal riguardo, il presidente del Vdma ha spiegato che “il lsato della domanda sarebbe meglio sostenuto riducendo tasse e imposte”. I “fuochi di paglia” come i premi all'acquisto “bruciano rapidamente”, ha avvertito Welcker, secondo cui per sostenere il comparto dell'auto “è necessaria una politica migliore con meno denaro dei contribuenti”. A favore degli incentivi all'acquisto di autoveicoli si sono espressi i gruppi e i sindacati del settore, il presidente dell'Associazione federale dell'industria tedesca (Bdi) Dieter Kempf, e i primi ministri dei tre Laender dove si concentra la produzione di auto in Germania, ossia il presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) Markus Soeder per la Baviera, Winfried Kretschmann per il Baden-Wuerttemberg e Stephan Weil. Contrari, oltre al Vdma, l'Unione cristiano-democratica (Cdu), i Verdi e i movimenti ambientalisti. La questione degli aiuti di Stato per l'industria automobilistica tedesca verrà affrontata domani, 2 giugno, nella riunione dei vertici della Grande coalizione al governo in Germania, formata da Cdu, Csu e Partito socialdemocratico tedesco (SpD). L'incontro è dedicato a discutere del piano di stimolo per l'economia dal valore compreso tra i 75 e gli 80 miliardi di euro, annunciato dal cancelliere Angela Merkel e a cui sta lavorando il ministro delle Finanze, Olaf Scholz. (Geb)