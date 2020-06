Turismo: Di Maio al "Corriere della Sera", chiuderemo le porte a chi tiene fuori gli italiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sala ha detto che si ricorderà dell'atteggiamento di Sardegna e Sicilia quando deciderà dove fare le vacanze. "Credo che il punto sia un altro e riguardi il criterio di omogeneità delle misure adottate tra Regioni. Se ognuno assume scelte individuali risulta difficile comunicare all'estero il reale stato di salute del Paese. In questo momento serve unità". Zingaretti chiede 'un clima di concordia nazionale'. Dopo una breve pausa, sembra invece tornata l'ansia elettorale di differenziarsi. "Lo chiedo da settimane. Sono d'accordo, non è questo il momento delle polemiche. Il Paese non merita un clima perenne da campagna elettorale". Nei giorni scorsi Di Maio ha detto che con i soldi del 'Recovery fund' vorrebbe tagliare le tasse, ma è stato bloccato perché quei fondi non si potrebbero usare a quello scopo. "Ho detto che non possiamo perdere l'occasione per avviare una grande modernizzazione del Paese, per portare avanti la Fiscalità di vantaggio. Ma è evidente che con l'arrivo di nuove risorse europee se ne libereranno altre interne per una riforma del fisco. Ho scorto un velo di pregiudizio da parte di qualcuno e mi dispiace. Ma sono certo che il governo saprà trovare un accordo". "I tempi - aggiunge - sono fondamentali. Ora ci sarà la fase del negoziato e sarà cruciale mostrarci compatti. Il Mes non è una opzione, lo ha detto anche il presidente Conte e il M55 ha molta fiducia nelle sue parole". (segue) (Res)