Turismo: Di Maio al "Corriere della Sera", chiuderemo le porte a chi tiene fuori gli italiani (3)

- Nei giorni scorsi Franceschini ha rilanciato l'idea di un patto permanente tra Pd e 5 Stelle. Che includa, dunque, le alleanze locali per le prossime amministrative. "Col ministro Franceschini andiamo molto d'accordo e l'esecutivo sta lavorando bene. Ovviamente ogni caso è a sé. Ora è importante concentrarsi sul presente". La reazione di Trump all'omicidio di Minneapolis è stata dura. "L'uccisione di George Floyd è un atto da condannare ed è quel che ha fatto l'amministrazione di Washington arrestando il poliziotto che lo ha ucciso. Detto questo, non credo che incendiare una città gli darà giustizia. Non si protesta dando fuoco a un commissariato di polizia". La prima reazione del governo italiano alla repressione cinese a Hong Kong è sembrata debole, poi ha corretto il tiro. In passato hanno descritto il ministro come filocinese e criticato per questo. "Veramente siamo tra i pochi Paesi ad esserci esposti direttamente. Abbiamo espresso preoccupazione anche all'ultimo Consiglio degli Affari esteri e contribuito alla dichiarazione comune. Condivido la posizione di Borrell, le sanzioni non sono una soluzione, ma è importante riaffermare il diritto dei cittadini di Hong Kong di manifestare pacificamente. Quanto a me, io tifo Italia, un Paese che ha chiare le proprie alleanze, come la Nato, ma che è libero di fare accordi commerciali con chi ritiene. In Ue la Germania è il primo partner commerciale di Pechino eppure nessuno taccia la cancelliera Merkel di essere filocinese. Questo le dà la dimensione di quanto l'Italia debba ancora crescere. Viviamo in un mondo globalizzato, non dimentichiamocelo". L'incontro con la sindaca Raggi è parso una benedizione per la ricandidatura. "Non vedevo Virginia da un po'. Il nostro era un incontro già in programma. Non abbiamo parlato né di secondo mandato né di altro, ma del lavoro che con determinazione sta facendo a Roma. Le ho fatto i complimenti. Se li merita", ha concluso Di Maio. (Res)