Russia: Dmitriev (Rdif), farmaco russo Avifavir più efficace di quello Usa contro il Covid-19

- Il farmaco russo per la cura del coronavirus, noto come Avifavir, presenta numerosi vantaggi rispetto a quello statunitense. Lo ha dichiarato il presidente del Fondo per gli investimenti diretti russo (Rdif), Kirill Dmitriev, in un'intervista all'emittente "Ntv". Il farmaco, che verrà assunto in forma di pillola e non iniettato, sarà registrato a breve. "Ha mostrato un'altissima efficienza. In realtà vediamo che il quinto giorno dopo l'assunzione del farmaco, il 60 per cento dei pazienti supera la fase peggiore del contagio", ha dichiarato Dmitriev. Il farmaco non sarà venduto in farmacia, ma destinato solo alle cliniche. La vendita all'estero non è prevista fino a quando le esigenze domestiche non saranno completamente coperte. Avifavir prodotto da Rdif e dal gruppo societario Himrar ha già ricevuto l'approvazione del ministero della Salute. (Rum)