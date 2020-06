Giustizia: Bonafede a "La Stampa", ora basta con il correntismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in una intervista a "La Stampa" spiega come intende riformare il Consiglio Superiore della Magistratura, sapendo che la saggezza, quando arriva in ritardo, non serve più a nulla. E che per risollevare l'umore da naufragio della maggioranza sana del sistema giudiziario e dell'intero Paese non sarà sufficiente una mano di vernice. "La qualità dei nostri magistrati è alta. Non sarebbe giusto fare di tutta l'erba un fascio. C'è stato un terremoto, ma la grande maggioranza di giudici e pm porta avanti la macchina della giustizia ogni giorno". La teoria della mela marcia. "Al contrario. Ho parlato io stesso di terremoto. Aggiungo che sarebbe sbagliato considerare questa storia come un caso eccezionale che riguarda singole persone. Stiamo intervenendo in modo radicale sulle degenerazioni malate del correntismo. Ma i cittadini devono continuare a fidarsi del sistema". Mattarella è stato chiaro: 'Basta con la commistione tra toghe e politica'. "Il presidente ha ragione. Mi sto muovendo per combattere le degenerazioni del correntismo da un lato, ma anche per alzare un muro tra politica e magistratura dall'altro. In maggioranza c'è sintonia. La norma simbolo della riforma prevede che i magistrati che entrano in politica non possano tornare indietro una volta fatta la scelta. Stiamo pensando a delle limitazioni anche per chi si candida senza essere eletto. Il magistrato non deve solo essere terzo. Deve anche apparire tale". (segue) (Res)