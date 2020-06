Giustizia: Bonafede a "La Stampa", ora basta con il correntismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sente dire da mezzo secolo. "Esatto. Noi però lo facciamo davvero. Tra una cosa e l'altra circa un anno, ma le regole sull'elezione saranno subito in vigore. C'è l'accordo nella maggioranza. Non si tornerà più indietro". In un intervento su "La Stampa", l'ex presidente dell'Anm, Luca Poniz, ha accusato i colleghi di essere più interessati alla carriera che al lavoro. "Tra le degenerazioni del correntismo c'è anche il carrierismo. Voglio dire all'Anm che questa riforma non è contro la magistratura. Ma che, al contrario, la facciamo per tutelare i magistrati". I magistrati vanno tutelati. "Il confronto con loro è importante. E io mi aspetto collaborazione. Bisogna che trovino una sintesi al loro interno. Il fatto che il presidente dell'Anm sia cambiato ogni anno è il segnale di una logica spartitoria piuttosto che della ricerca di una sintesi". Poi il ministro spiega come sarà il nuovo Csm. "Blinderemo la meritocrazia, cambieremo il sistema elettorale e le persone che faranno parte della sezione disciplinare saranno diverse da quelle della commissione nomine". Quindi un muro tra politica e magistratura ma l'articolo 3 del progetto che prevede il controllo del Csm sui criteri di assegnazione dei procedimenti da parte delle Procure sembra dire il contrario. "Sembra a chi lo ha letto male. In realtà dice la stessa cosa. I procuratori capo saranno liberi di stabilire i criteri con i propri progetti organizzativi. II Csm controllerà che seguano l'ordine impostato da loro stessi". (segue) (Res)