Giustizia: Bonafede a "La Stampa", ora basta con il correntismo (3)

- Fino a ieri i pm eleggevano i pm e i giudici eleggevano i giudici. Nella riforma questa distinzione non c'è più. "Faccio un esempio. All'ultima elezione per i quattro posti da pm c'erano quattro candidati in tutta Italia. Di fatto erano già stati scelti attraverso spartizioni torrentizie". "Da noi - continua il ministro - la figura dell'accusatore non esiste. L'ordinamento prevede la figura del magistrato, il cui ruolo è terzo. Deve accertare la verità assicurandosi di tutelare i cittadini. Ecco perché sono contrario alla separazione delle carriere. Rifiuto l'idea di qualcuno che faccia l'accusatore di professione. Per altro la separazione delle carriera di fatto esiste già. Spostarsi da una funzione all'altra è piuttosto complicato e con la riforma rappresenterà in eccezione". Forse sarebbe stato giusto azzerare questo Csm. "No. Se noi azzeriamo il Csm il nuovo viene eletto con le vecchie regole. Mi sono confrontato con il vicepresidente Ermini. La nostra azione sarà compatta". Nelle intercettazioni i magistrati sembrano molto interessati al destino del senatore Salvini. "Non commento intercettazioni specifiche, sono anche il titolare dell'azione disciplinare. Aggiungo però che stiamo affrontando il problema. E noto che è bizzarro che qualcuno voglia azzerare il Csm e si accorga che esiste un problema solo quando riguarda lui. Per altro se il senatore Salvini non avesse fatto cadere il governo una riforma del Csm ce l'avremmo già". Matteo Renzi sostiene che Bonafede è inadeguato al ruolo. "Non mi interessa. Non faccio l'opinionista di Renzi che tra l'altro ha votato contro la mozione di sfiducia. Mi interessano gli italiani, però. E a loro dico che assieme a questa maggioranza, Italia Viva compresa, continuiamo a fare un lavoro importante", ha concluso il ministro della Giustizia. (Res)