Germania: presidente Bundestag Schaeuble, legare piano di stimolo a protezione clima

- Il piano di stimolo da 75-80 miliardi di euro per sostenere l'economia tedesca nella crisi del coronavirus, in discussione nel governo federale, deve essere collegato all'azione per la protezione del clima. È questa la tesi espressa dal presidente del Bundestag, Wolfgang Schaeuble, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In particolare, Schaeuble ha affermato: “Non possiamo semplicemente dire che obbiamo fare di nuovo tutto come prima del coronavirus”. Il presidente del Bundestag ha, quindi, evidenziato: “Non è decisivo annunciare ingenti somme di denaro, ma fare la cosa giusta. E la regola è che tutto ciò che rende la Germania e l'Europa più dinamiche, più forti e più a prova del futuro è giusto”, Pertanto, Schaeuble si è detto favorevole a un'azione del governo federale che combini il sostegno all'economia con l'attenzione a clima, digitalizzazione e innovazione. “Non si può sostenere seriamente che la politica climatica deve ora essere messa in secondo piano, come alcuni credono”, ha osservato Schaeuble. Il presidente del Bundestag è intervenuto anche sugli aiuti di Stato in forma di premi all'acquisto richiesti dal settore automobilistico tedesco, da tempo in difficoltà e gravemente colpito dalla crisi del coronavirus. In merito, Schaeuble ha affermato: “Semplicemente, soltanto i bonus per l'industria automobilistica sarebbero un po' privi di fantasia come risposta”. Il piano di stimolo per l'economia e gli aiuti di Stato per il comparto dell'auto verranno affrontati domani, 2 giugno, nella riunione dei vertici della Grande coalizione al governo in Germania, formata da Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale (Csu) e Partito socialdemocratico tedesco (SpD). (Geb)