Usa: consigliere sicurezza nazionale O’Brien, “nessun razzismo sistemico” nella Polizia

- Non esiste alcun “razzismo sistemico” nelle forze di polizia statunitensi. Lo ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Robert O’Brien, commentando l’uccisione del cittadino afroamericano George Floyd da parte di un agente a Minneapolis e le conseguenti proteste che hanno infiammato quella ed altre città statunitensi. Intervistato dall’emittente televisiva “Cnn”, O’Biren ha citato i dati statistici in merito alla violenza e alle uccisioni da parte della Polizia nel paese, sostenendo che questi ultimi negano la teoria secondo cui le forze dell’ordine praticano una discriminazione istituzionale a parte degli afroamericani. I dati statistici, ha dichiarato O’Brien, dimostrano che non è più probabile per un agente di polizia aprire il fuoco contro un sospetto afroamericano rispetto ad un bianco, ed è anzi vero il contrario. Il consigliere della Casa Bianca ha condannato l’uccisione di Floyd, che ha però attribuito a una “mela marcia”: il 99,9 per cento degli agenti di polizia, ha affermato O’Brien, sono “grandi americani” di tutte le etnie. Il funzionario ha anche ricordato l’uccisione di un agente di polizia afroamericano durante le proteste che si sono verificate ad Oakland lo scorso venerdì, 29 maggio. (Nys)