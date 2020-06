Mozambico: presidente Nyusi annuncia offensiva dopo attacchi jihadisti a Cabo Delgado (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le milizie islamiste hanno preso il controllo della città mozambicana di Macomia, nella provincia di Cabo Delgado. Lo riferiscono fonti della sicurezza citate dal quotidiano “Carta de Mocambique”, secondo cui circa 90 jihadisti hanno iniziato a riempire le strade della città sparando in aria e mettendo in fuga gli abitanti del luogo. Secondo le stesse fonti, i miliziani hanno inoltre ricevuto rinforzi provenienti dal distretto settentrionale di Mocimboa da Praia, dove si ritiene che i jihadisti abbiano la loro base principale. Di recente il ministro dell’Interno, Amade Miquidade, ha annunciato che in due giorni di interventi le forze di sicurezza del Mozambico hanno ucciso circa 50 militanti jihadisti nella provincia di Cabo Delgado. L'operazione è stata condotta fra il 13 e il 14 maggio scorsi in sette distretti della provincia in risposta ad almeno 11 attacchi da parte degli insorti. Nelle scorse settimane, inoltre, l'esercito del Mozambico ha ripreso il controllo della città costiera di Quissanga, nella provincia settentrionale di Cabo Delgado, occupata all'inizio dell'anno dai miliziani jihadisti legati allo Stato islamico. La riconquista di Quisanga è giunta dopo che le forze di sicurezza del Mozambico hanno ucciso almeno 129 insorti jihadisti nell’ultimo mese nella provincia di Cabo Delgado. Come annunciato a fine aprile dal ministro dell’Interno, Amade Miquidade, 39 terroristi sono stati uccisi dopo aver tentato di attaccare il villaggio di Muidumbe lo scorso 7 aprile, altri 59 sono stati uccisi in un conflitto a fuoco avvenuto nelle isole Querimba tre giorni dopo e altri 31 hanno perso la vita nei combattimenti avvenuti nell'isola di Ibo tra l'11 e il 13 aprile. L’offensiva delle forze di sicurezza, ha aggiunto il ministro, è stata lanciata in risposta ad un attacco avvenuto all’inizio di aprile a Xitaxi, nel distretto di Muidumbe, dove gli insorti hanno ucciso 52 abitanti del posto che si erano rifiutati di unirsi a loro. (segue) (Res)