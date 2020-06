Mozambico: presidente Nyusi annuncia offensiva dopo attacchi jihadisti a Cabo Delgado (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana, il ministro dell'Interno Miquidade ha affermato in parlamento che i miliziani jihadisti autori di ripetuti attacchi nel nord del Mozambico indossano uniformi dell'esercito e fanno uso di droni per individuare i loro obiettivi. Secondo Miquidade, inoltre, alcuni membri dei gruppi armati si sono uniti alle popolazioni di alcuni villaggi e sarebbero stati protetti dalle famiglie. Il ministro ha tuttavia affermato che l'esercito si è fatto strada nella lotta contro i militanti islamisti e ha ricordato che di recente anche il Sudafrica ha espresso l'intenzione di sostenere le autorità di Maputo contro il terrorismo. Lo scorso 19 maggio i leader della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (Sadc) hanno a loro volta condannato i ripetuti attacchi armati avvenuti di recente nella provincia settentrionale di Cabo Delgado, invitando gli stati membri dell'organismo (Zimbabwe, Zambia, Botswana e lo stesso Mozambico) a sostenere il governo mozambicano nella lotta al terrorismo sul suo territorio. (Res)