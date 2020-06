Germania: ministro Ricerca, vogliamo essere campioni del mondo nell'idrogeno verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania intende diventare “campione del mondo nel settore dell'idrogeno verde” e tal fine deve attuare “un'offensiva per l'innovazione” entro il 2025. L'obiettivo è fondare “la Repubblica dell'idrogeno di Germania” grazie a investimenti del governo federale per miliardi di euro. È quanto affermato dal ministro della Ricerca tedesco, Anja Karliczek, nel corso di un'intervista rilasciata al gruppo editoriale Funke. In merito alla promozione dell'idrogeno verde come fonte di energia pulita, Karliczek ha dichiarato: “Intendiamo fare ricerca, sviluppare e produrre in Germania tecnologie che stabiliscano standard validi per tutto il mondo e abbiamo il potenziale per nuovi successi nelle esportazioni Made in Germany”. A breve, ha aggiunto il ministro della Ricerca tedesco, il governo federale adotterà la strategia nazionale per l'idrogeno, attesa da tempo. A tale obiettivo lavora anche il ministro delle Finanze Olaf Scholz, che mira a costituire un'infrastruttura per l'idrogeno in Germania tra le misure di risposta alla crisi del coronavirus. A sua volta, il ministro dei Trasporti Andreas Scheuer intende destinare 1,9 miliardi di euro nella ricerca e nello sviluppo di motori e carburanti alternativi. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il dibattito nel governo federale sulla strategia nazionale per l'idrogeno dovrebbe concludersi nella prossima settimana o in quella successiva. Non appena il piano sarà deciso, ha dichiarato Karliczek, il ministero della Ricerca intende “passare rapidamente ad applicazioni industriali su larga scala. Pertanto, obiettivi e contributi specifici dell'economia sono importa”. Secondo il ministro della Ricerca tedesco, “scrivere una strategia non è abbastanza, la strategia deve anche essere attuata in maniera rapida, potente ed efficace”. (Geb)