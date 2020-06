Fase 2: Tosi, calo consensi Lega naturale in questo momento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un calo di consensi della Lega "è naturale in questa fase". Lo ha detto Flavio Tosi, ex sindaco di Verona, intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. "Era abbastanza naturale che accadesse ciò in questa fase, perché l'emergenza Covid ha riportato i piedi per terra e ha riportato l'elettorato ad essere meno contro e a valutare la capacità di governo - ha affermato Tosi -. Salvini che ha sempre puntato su lotta a immigrazione e lotta all'Europa, in questa fase si è trovato spiazzato perché di economia non sa e non parla, di temi strategici non sa e non parla, degli immigrati e della lotta all'Europa ai cittadini non interessa in questo momento. E' interessante - continua Tosi - il fatto che salga la Meloni, vuol dire che ci si è spostati da un sovranismo all'altro, anche se quello della Meloni più serio e meno urlato. Il sovranismo vuol dire autarchia, il che per l'Italia è un suicidio, quindi da un punto di vista pragmatico il sovranismo fa danni. Nel centrodestra manca una rinascita di Forza Italia. FI a livello di classe dirigente non ha saputo dare nessun senso di novità". (segue) (Rin)