Russia: ministero Giustizia, reato rifiuto vaccinazione riguarda solo gruppi a rischio

- La bozza del nuovo Codice dei reati amministrativi in Russia prevede la responsabilità per il rifiuto delle vaccinazioni obbligatorie solo per le persone appartenenti a gruppi professionali a rischio e non i cittadini che rientrano nell'ambito del piano nazionale di vaccinazione. Lo ha riferito ai giornalisti il viceministro della Giustizia della Federazione Russa, Denis Novak. "Il Codice amministrativo stabilisce la responsabilità solo per le persone fisiche e giuridiche le cui attività sono associate a rischi sanitari ed epidemiologici", ha sottolineato il viceministro. Questa formulazione non influirà in alcun modo sulla maggior parte dei cittadini che non sono stati vaccinati secondo il programma nazionale per un motivo o per l'altro. "La responsabilità amministrativa sorge solo nei casi in cui l'obbligo di attuare tali misure appare conforme alla legge sul controllo sanitario ed epidemiologico", ha spiegato Novak. Ad esempio, per visitare paesi con una situazione epidemiologica sfavorevole, conformemente alla legge, è sempre stata necessaria una serie di vaccinazioni. Se una persona non ha adempiuto a tale obbligo, può essere ritenuta responsabile dal punto di vista amministrativo. Il 29 maggio, il ministero della Giustizia ha pubblicato una bozza rivista del nuovo Codice dei reati amministrativi, documento in fase di discussione al governo da gennaio. Il progetto è stato criticato su più punti da attivisti per i diritti umani e membri del governo. (Rum)