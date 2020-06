Difesa: entro luglio la Spagna ritirerà le truppe dalla base Gran Capitan in Iraq (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il ritiro dalla base di Besmayah, il contingente spagnolo in Iraq conterà meno di 200 unità totali, poco più di un terzo rispetto rispetto all'inizio di quest'anno. Secondo le fonti militari consultate da "El Pais", il ministero della Difesa spagnolo prevede di ritirare tutti i militati schierati nella missione Nato "Resolute Support" in Afghanistan, entro la fine di quest'anno o agli inizi del 2021, in accordo con gli altri 39 paesi partecipanti. A differenza dell'Iraq e dell'Afghanistan, la Spagna sembra intenzionata ad aumentare la sua presenza militare in Mali, nella regione di Sahel, dove proliferano varie fazioni legate allo Stato islamico, dedite al traffico di droga ed armi, nell'ambito della "Missione di addestramento dell'Unione Europea in Mali" (Umtm), prorogata dall'Unione Europea fino al 2024 con un aumento del bilancio per dare maggior appoggio alle forze congiunte del G-5 (Niger, Burkina Faso, Mauritania e Ciad e Mali). La sospensione delle attività di addestramento a causa della pandemia del coronavirus, spinse il ministero della Difesa spagnolo a ritirare oltre 100 dei 278 militari impiegati nell'istruzione dell'esercito maliano, ma, una volta terminata l'emergenza si prevede un incremento del contingente nel paese dell'Africa Occidentale. (Spm)