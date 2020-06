Sessant'anni di Euratom, oggi l'anniversario della Comunità europea dell’energia atomica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, lunedì primo giugno ricorre il 60mo anniversario dell'Euratom, la Comunità europea dell’energia atomica, considerata come una precorritrice delle moderne agenzie europee. Quando nel 1958 fu istituita l’Euratom, il trattato istitutivo di Roma riconosceva la necessità di garantire una fornitura regolare ed equa di materiali nucleari: minerali, materiali di base e materie fissili speciali a tutti i firmatari della Comunità (Italia, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi). L'agenzia, si legge in un comunicato, è stata istituita e ha iniziato le sue operazioni il primo giugno 1960 e ha successivamente adattato il suo modo di lavorare al fine di garantire, in tutta la Comunità, una fornitura stabile di materiali nucleari a scopi energetici e non. Sulla scia della Seconda guerra mondiale, in piena Guerra fredda, il controllo della tecnologia nucleare è emerso come un fattore chiave per stabilire le condizioni per una pace e una prosperità durature. Questa nuova tecnologia è stata vista come un modo per sviluppare l'economia, migliorare gli standard di vita e trovare un equilibrio nelle relazioni internazionali. Promuovendo la cooperazione tra Stati in questo settore strategico, il trattato Euratom ha stabilito le condizioni per sviluppare l'industria nucleare e le competenze nucleari in Europa. I risultati della Comunità – sostenere la ricerca, proteggere la salute pubblica, salvaguardare l'uso pacifico delle materie nucleari o garantirne un approvvigionamento regolare ed equo – contribuiscono a migliorare la sicurezza nucleare in tutta l'Unione europea e oltre i suoi confini.All'Euratom è stato affidato il compito di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento nell'ambito di una politica comune di approvvigionamento. L'Agenzia spaziale europea (Esa) ha il diritto di opzione per l'acquisto di materiali nucleari provenienti dall'interno della Comunità che, secondo quanto previsto il trattato, ha diritto di proprietà su tutte le materie fissili speciali. Il mandato dell'agenzia è stato rafforzato nel 2008, quando il Consiglio europeo le ha affidato la creazione di un osservatorio del mercato nucleare con l'obiettivo di fornire alla Comunità competenze, informazioni e consulenza su qualsiasi argomento connesso al funzionamento del mercato dei materiali nucleari e Servizi. Dal 2013 l'Esa, insieme all'associazione industriale Nuclear Medicine Europe (NMEu), guida congiuntamente l'Osservatorio europeo sulla fornitura di radioisotopi medici. L'Osservatorio riunisce le parti interessate delle autorità, le associazioni degli operatori sanitari e l'industria e fornisce informazioni dettagliate su questo tema alle istituzioni dell'Ue e ai governi nazionali. Di recente, l’Osservatorio ha monitorato l'impatto del Covid-19 sulla catena di approvvigionamento dei radioisotopi medici. (Res)