Coronavirus: 27 nuovi casi confermati in Marocco

- Sono 27 i nuovi casi di contagio da coronavirus che sono stati confermati in Marocco nelle ultime 24 ore, portando a 7.807 il numero totale di casi di contaminazione nel Regno. Lo ha annunciato domenica il ministero della Salute di Rabat. Il numero di persone dichiarate guarite è aumentato, fino a domenica alle 18:00, a 5.459 con 58 nuove guarigioni, mentre il numero di morti è salito a 205, dopo l'annuncio di un nuovo caso a Marrakech, ha detto Mouad Mrabet, coordinatore del Centro nazionale per le operazioni di emergenza della sanità pubblica presso il ministero della Salute, in una nota.(Mar)