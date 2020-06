Giappone: 70 per cento dirigenti aziendali pianifica modifiche a catene di fornitura (11)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tendenza del Giappone all'emancipazione economica e industriale dalla Cina ha ricevuto un’accoglienza entusiastica a Washington: gli Stati Uniti di Donald Trump, infatti, stanno tentando di intraprendere un processo analogo, sotto la guida di figure come Larry Kudlow, presidente del Consiglio economico nazionale della Casa Bianca. Kudlow preme affinché lo Stato federale si faccia carico dei costi legati al rimpatrio della capacità produttiva di aziende Usa che avevano trasferito le loro operazioni in Cina. Sul proprio profilo Twitter, il senatore repubblicano Tom Cotton ha esortato gli Usa ha “boicottare il Pcc (Partito comunista cinese) e tornare a costruire fabbriche in America”. Sempre su Twitter Nikki Haley, ex ambasciatrice degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, ha citato apertamente il Giappone: “Nel pieno della pandemia di coronavirus, il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha proposto una politica di allontanamento dalla Cina’ (“shift away from China”), per l’edificazione di una economia meno dipendente dalla Cina”, ha scritto Haley, aggiungendo che anche gli Usa “dovrebbero fare di questo obiettivo una loro priorità”. (Git)