Corea del Sud: esportazioni in ulteriore calo nel mese di maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Corea del Sud sono calate per il terzo mese consecutivo a maggio, a causa delle ricadute economiche causate a livello globale dalla pandemia di coronavirus. Lo attestano i dati ufficiali pubblicati oggi dal ministero del Commercio, dell’industria e dell’energia sudcoreano. Le spedizioni di merci in uscita sono calate del 23,7 per cento su base annua il mese scorso, da 45,7 a 34,8 miliardi di dollari. La quarta economia della regione asiatica ha visto calare le proprie esportazioni dell’1,4 per cento lo scorso marzo, e addirittura del 25,1 per cento ad aprile. A febbraio, invece, il paese aveva beneficiato di un aumento del 3,6 per cento, il primo dopo 14 mesi di contrazione dell’export. A pesare sul bilancio complessivo resta il dato relativo alle spedizioni di microchip, una tra le voci principali dell’export della Corea del Sud. A maggio le importazioni sono calate a loro volta del 21,1 per cento, a 34,4 miliardi di dollari. La Corea del Sud è riuscita a mantenere una bilancia commerciale attiva per 98 mesi consecutivi. (segue) (Git)