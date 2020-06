Usa: Democratici riconsiderano candidati a vicepresidenza dopo le proteste Minneapolis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le violenze innescate a Minneapolis e in altre grandi città statunitensi dall’uccisione dell’afroamericano George Floyd, mentre si trovava sotto custodia da parte della Polizia, potrebbe influire sulla scelta del candidato alla vicepresidenza Usa che affiancherà Joe Biden, candidato di fatto alla Casa Bianca del Partito democratico. I Democratici, che si sono schierati con convinzione a sostegno delle proteste, nonostante i saccheggi e le violenze che le hanno accompagnate, sono ora meno propensi a scegliere per la carica di vicepresidente un profilo di “legge ed ordine”, scrive il quotidiano “Politico”. I progressisti potrebbero invece tentare di incanalare la rabbia che percorre le linee di faglia razziali della società Usa optando per una candidata afroamericana che incarni il movimentismo di sinistra, come l’afroamericana Stacey Abrams, leader della minoranza democratica in Georgia. Le proteste non giovano invece alla senatrice Amy Klobuchar, bianca e dal profilo moderato, che ha servito come procuratrice proprio nell’area di Minneapolis tra il 1996 e il 2006. L’agente di Polizia responsabile della morte di Floyd, infatti, era stato protagonista di un caso simile proprio mentre Klobuchar era procuratrice. Nelle scorse ore è stata bersagli dell’attivismo progressista anche la senatrice democratica Kamala Harris, che ha a sua volta un trascorso da procuratore di Stato; in difficoltà anche l’afroamericana Val Demings,deputata vicina a Nancy Pelosi che però è stata la prima poliziotta donna ad Orlando, città che si è fatta un nome per l’uso eccessivo della forza da parte dei suoi agenti. (Nys)