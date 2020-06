Corea del Nord: militari punti per aver violato la quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di militari della Corea del Nord ha subito sanzioni severissime per aver violato le misure di quarantena dopo aver esibito sintomi paragonabili a quelli della Covid-19. Lo ha riferito il portale d’informazione “Daily Nk”, citando fonti della provincia nordcoreana di Pyongan Meridionale. “I militari erano stati isolati presso un dormitorio militare del comando di confine a Pyongson” dopo aver esibito sintomi influenzali, ha riferito la fonte. I soggetti avevano sviluppato i sintomi influenzali dopo aver servito presso valichi di confine, ma non si erano attenuti ai protocolli di isolamento sociale prescritti. Secondo le fonti, i militari sono stati congedati con disonore e privati della loro affiliazione al Partito del lavoro. Secondo le fonti, si tratta di provvedimenti di particolare gravità, inusuali per violazioni di protocollo di natura sanitaria. Le indiscrezioni confermerebbero indirettamente che la Corea del Nord non è stata immune dalla pandemia di coronavirus, come sostengono invece i media ufficiali di quel paese. (segue) (Git)