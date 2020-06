Business news: Messico, nostre compagnie solide e forti nonostante crisi coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo messicano ha assicurato che nonostante la crisi finanziaria legata all'emergenza del nuovo coronavirus, si adopererà per non far "rimanere a terra" nessuna delle compagnie aeree del paese. "Vedrete che continueremo ad avere le nostre aerolinee solide, forti", ha detto il ministro del Turismo Miguel Torruco secondo cui le linee "Aeromar, Aeromexico, Viva Aerobus, Volaris e in particolare Interjet, continueranno a volare e rafforzare la connettività". Parole che segutono l'allarme creato nella regione dalle dichiarazioni di bancarotta formulate negli ultimi giorni da Latam Airlines e Avianca. La International Air Transport Association (Iata) ha però espresso timori sulle possibili ricadute a lungo termine del finanziamenti concessi dai governi. "Gli aiuti stanno permettendo di mantenere a galla l'industria. La prossima sfida sarà evitare che le aerolinee affondino sotto il peso del debito che sta creando l'aiuto stesso", ha detto Alexandre de Juniac, direttore generale Iata. (Res)