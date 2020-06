Business news: Brasile, persi 1,1 milioni di posti di lavoro tra marzo e aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Brasile sono stati persi 1,1 milioni di posti di lavoro tra i mesi di marzo e aprile. Lo rende noto il ministero dell'Economia brasiliano. I dati del registro generale degli impiegati e dei disoccupati (Caged) sono i primi a fornire un quadro dell'impatto della pandemia di coronavirus sul mercato del lavoro brasiliano. Secondo il Caged, a marzo, quando gli effetti della crisi del coronavirus hanno iniziato a farsi sentire, sono stati persi immediatamente 240.702 posti di lavoro. La perdita si è accentuata ad aprile, quando lo scarto tra assunzioni (598.596) e licenziamenti (1.459.099) registrato nel mese è stato di 860.503, la peggiore ondata di licenziamenti per aprile dal 1992, l'inizio della serie storica del dipartimento speciale per il lavoro e il benessere del ministero dell'Economia. A gennaio il saldo era stato positivo di 113.155 unità e a febbraio di 224.818. (Res)