Business news: Uruguay, riprende export di carne verso Cina, Israele e Turchia

- L'Uruguay ha ripreso l'esportazione di carne in Cina e punta a riavviare le vendite in breve anche in Turchia, Israele, e nel sud-est asiatico. Lo ha reso noto il ministro dell'Agricoltura e dell'allevamento, Carlos Maria Uriarte, attraverso una nota ufficiale nella quale afferma che "sono ripresi gli affari sul mercato esterno, in particolare verso la Cina". Uriarte ha precisato inoltre che le vendite sono "a prezzi inferiori di quelli del 2019", ma anche che "si registra un'attività in crescita". "Questo fa sì che il settore dell'allevamento si mantenga attivo e che potrà riprendersi con forza", ha aggiunto Uriarte, che ha quindi aggiunto che "c'è ottimismo nel settore" e che "le transazioni si svolgono a prezzi molto ragionevoli". Secondo quanto anticipato da Uriarte, nei prossimi giorni è atteso l'arrivo di rabbini da Israele per svolgere la macellazione secondo il rito kosher che permette l'esportazione in quel paese. Sempre a breve è atteso anche l'arrivo di due imbarcazioni dalla Turchia per esportare carne di agnello mentre il governo è al lavoro per ottenere permessi di esportazione anche verso il sud-est asiatico. (Res)