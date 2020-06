Business news: Cuba, Banca centrale autorizza apertura conti correnti in valuta convertibile anche a non residenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale di Cuba (Bcc) ha autorizzato l'apertura di conti correnti bancari in valuta liberamente convertibile (Mlc) anche per gli stranieri non residenti come misura per contrastare la crisi economica. Secondo quanto stabilito dalla disposizione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale i non residenti potranno aprire conti correnti in divisa straniera e ricevere trasferimenti bancari dall'estero. Attraverso questi conti si permettono esclusivamente operazioni di importazione autorizzate da canali ufficiali e di vendite al dettaglio. Secondo quanto riferisce il portale "Cuba debate" la decisione della Bcc si inserisce nel contesto delle misure annunciate che hanno come obiettivo "potenziare l'industria nazionale ri-approvvigionare il mercato interno". (Res)