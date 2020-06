Business news: Perù, Fmi approva linea di credito da 11 miliari di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato una linea di credito flessibile (Fcl) per il Perù di circa 11 miliardi di dollari. Lo rende noto un comunicato dell’istituto finanziario. La politica e il quadro istituzionale molto forti del Perù, si legge, “hanno aiutato il paese a ottenere risultati macroeconomici di rilievo e ridurre le vulnerabilità”. Lo shock della pandemia da Covid-19 “rappresenta una sfida enorme, che sta spingendo l'economia peruviana in una recessione”. Le autorità, prosegue la nota, “hanno risposto in modo deciso, mettendo in atto misure di contenimento rigorose e un ampio pacchetto politico volto a limitare le ricadute socio-economiche”. Ciononstante “il Perù rimane vulnerabile e un prolungato focolaio di Covid-19 avrebbe ripercussioni significative sui flussi commerciali e finanziari, che potrebbero esercitare una pressione significativa sulla bilancia dei pagamenti”. (Res)