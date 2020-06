Business news: Venezuela, fissato nuovo prezzo carburante, 200 distributori verranno gestiti da privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha annunciato un nuovo prezzo del carburante, fissato a 5 mila bolivar (0,023 euro) al litro, a partire da lunedì 1 giugno. “La benzina sovvenzionata per il popolo costerà 5 mila bolivar al litro e sarà possibile acquistare fino a 120 litri per veicolo al mese. Nel caso nelle motociclette il limite è di 60 litri. Oltre questa quantità verrà applicato un prezzo internazionale”, ha annunciato Maduro, secondo quanto riporta il quotidiano “El Universal”. Il presidente ha chiarito che il trasporto pubblico e delle merci sarà sovvenzionato al 100 per cento. Maduro ha aggiunto che 200 distributori venderanno benzina "super premium" al prezzo internazionale, che potrà essere pagato in valuta straniera o petro al prezzo di 0,50 centesimi di dollari. Queste stazioni di servizio saranno gestite da privati, che importeranno il proprio carburante. “La crisi crea sempre nuove opportunità”, ha affermato il capo dello stato venezuelano. (Res)