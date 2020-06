Usa: Trump, Antifa verrà classificata come organizzazione terroristica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato tramite il suo profilo Twitter che gli attivisti anti-fascisti noti come Antifa verranno classificati come organizzazione terroristica dal governo federale, in risposta a giorni di proteste violente e saccheggi seguiti all’uccisione di un cittadino afroamericano, George Floyd, durante un arresto a Memphis. “Gli Stati Uniti classificheranno ANTIFA come una organizzazione terroristica”, ha scritto il presidente dopo l’ennesima notte di proteste, che da Memphis si sono allargate a Los Angeles e Washington DC. Sempre ieri, il procuratore generale, William Barr, ha annunciato che il dipartimento di Giustizia intende identificare perseguire “gli organizzatori e gli istigatori” delle manifestazioni violente, collaborando con le 56 task force anti-terrorismo del Federal bureau of investigation (Fbi). “Impedire la riconciliazione e dividerci è l’obiettivo di questi gruppi radicali, e non possiamo lasciare che ciò accada”, recita la nota del procuratore generale. (segue) (Nys)