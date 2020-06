Usa: Trump, Antifa verrà classificata come organizzazione terroristica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il logo e la vaga patina ideologica di Antifa – un collettivo internazionale di estrema sinistra presente a livello formale in diversi paesi europei, e a livello informale in paesi come Stati Uniti e Israele – è stato adottato come collante identitario dall’ala più radicale degli oppositori del presidente Donald Trump e dell’attivismo afroamericano, che si è distinto per proteste particolarmente violente dopo le elezioni presidenziali del 2016. Diversi esperti esprimono però scetticismo in merito all’annuncio di Trump, sottolineando che negli Usa Antifa è un movimento perlopiù decentralizzato, privo di una leadership ben definita, e che diverse organizzazioni di estrema destra, pur se meno capillari e attive nel paese, non hanno subito il medesimo trattamento. Ad oggi non esiste negli Usa alcuno statuto formale per l’identificazione di un gruppo domestico come organizzazione terroristica, né il governo federale dispone di alcuna autorità esplicita in tal senso. L’annuncio di Trump ha suscitato immediate proteste da parte di organizzazioni e associazioni di orientamento progressista, come l’American Civil Liberties Union (Aclu). (Nys)