Giappone: consenso a governo Abe crolla ai minimi da due anni

- Il tasso di approvazione goduto dall’esecutivo del primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, continua a calare per effetto delle ricadute della pandemia di coronavirus, nonostante la fine dello stato di emergenza nazionale e il vasto dispendio di risorse economiche del governo per sostenere i consumi delle famiglie e le attività economiche. Il governo Abe gode del consenso di appena il 39,4 per cento dei cittadini giapponesi consultati nell’ambito di un sondaggio effettuato dall’agenzia di stampa “Kyodo”, e pubblicato nella serata di ieri, 31 maggio. Si tratta del dato peggiore da due anni, in calo di 2,3 punti percentuali rispetto a un sondaggio analogo effettuato all’inizio di maggio. Il consenso goduto da Abe non scivolava sotto la soglia del 40 per cento da maggio 2018, quando il premier era stato lambito da uno scandalo legato ai permessi di costruzione per due scuole private. Il primo ministro giapponese sembra continuare a scontare i danni d’immagine di una risposta all’emergenza sanitaria inizialmente percepita come caotica e incerta. Il tasso di disapprovazione, frattanto, è aumentato al 45,5 per cento. L’81,2 per cento degli intervistati lamenta la lentezza nello stanziamento degli aiuti economici. Il sondaggio attesta anche che il 96 per cento degli intervistati teme una seconda ondata di contagio da coronavirus. (segue) (Git)