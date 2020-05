Fase 2: Gelmini (FI), 30 per cento Pmi teme di chiudere, sburocratizzazione per aiutare Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, prima firmataria della proposta di legge "Semplifica-Italia", segnala che "da Confcommercio e Swg arrivano stime impietose, che devono far riflettere il governo e imporre a tutta la politica un salto di qualità nell'azione legislativa per aiutare un Paese in fortissima difficoltà. A due settimane dall'avvio della fase 2", continua la parlamentare in una nota, "delle quasi 800 mila imprese del commercio e dei servizi che sono potute ripartire, l'82 per cento ha riaperto l'attività: il 94 per cento nell'abbigliamento e calzature, l'86 per cento in altre attività del commercio e dei servizi, ma solo il 73 per cento dei bar e ristoranti". L'esponente di FI prosegue: "Per quasi il 30 per cento delle imprese che hanno riaperto, rimane elevato il rischio di chiudere definitivamente a causa delle difficili condizioni di mercato, dell'eccesso di tasse e burocrazia e della carenza di liquidità. Per evitare questa evenienza e per far riaprire le piccole e medie realtà che ancora non l'hanno fatto serve un cambio di passo. Risorse a fondo perduto, stop alle tasse almeno fino a fine anno e un poderoso piano di sburocratizzazione. L'esecutivo", conclude Gelmini, "si dia una mossa: non c'è tempo da perdere".(Com)