Business news: Messico, coronavirus, Lopez Obrador stima perdita di un milione posti di lavoro

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha detto che la crisi sanitaria del nuovo coronavirus dovrebbero costare al paese la perdita di circa un milione di posti di lavoro. Un passo falso che verrebbe però ampiamente recuperato dal piano di rilancio economico messo in campo dal governo. "Il mio pronostico è che con il coronavirus si perderà un milione di posti di lavoro", ha detto il presidente evocando - pur con le "debite proporzioni" - i "venti milioni di nuovi disoccupati registrati negli Stati Uniti. In un video discorso diffuso in rete, il capo dello stato ha ricordato i 550mila posti di lavoro in meno persi durante il mese di aprile, e una previsione più morbida di "circa 400mila occupati in meno a maggio". Il presidente ha però parlato di "un piano per il recupero e la creazione di nuovo lavoro: due milioni di nuovi occupati", attraverso i diversi programmi sociali e iniziative statali tante volte entrati nell'agenda del governo. (Res)