Business news: Argentina, governo Usa conferma dazi a biodiesel argentino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo statunitense di Donald Trump ha deciso di ratificare i dazi fino al 130 per cento per cento alle importazioni di combustibile di tipo biodiesel dall'Argentina, introdotti nel 2018 come "diritti di compensazione" e "antidumping". La decisione è stata comunicata dal dipartimento del Commercio Usa, secondo cui l'eliminazione delle sovvenzioni alle esportazioni e l'aumento delle tasse sulle esportazioni decretate dal governo argentino del presidente Alberto Fernandez non costituiscono un cambiamento sufficiente a modificare la necessità di protezione del mercato interno. Secondo dati della Camera argentina dei biocombustibili (Cab), il mercato statunitense nel 2017, ultimo anno esente da dazi, copriva esportazioni per circa 1,2 miliardi di dollari. (Res)