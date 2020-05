Business news: Uruguay, siglato memorandum con Upm su investimenti per 130 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due ulteriori opere di infrastruttura per circa 130 milioni di dollari e un risparmio di 268 milioni per le casse dello Stato. Questi i principali punti del memorandum di intesa siglato lo scorso 15 maggio tra lo stato uruguaiano e la compagnia finlandese del settore della cellulosa, Upm, il cui contenuto integrale è stato reso pubblico ieri sulla pagina web della presidenza. Il memorandum va a integrare l'accordo siglato nel novembre del 2017 per un investimento da circa tre miliardi di dollari che prevede la costruzione di un mega impianto di cellulosa, una ferrovia di 276 chilometri e opere di ampliamento del porto di Montevideo. In base al memorandum siglato con il governo di Luis Lacalle Pou, Upm si impegna quindi a costruire in aggiunta agli impegni presi nel 2017 anche una nuova fabbrica di prodotti industriali legati all'indotto della cellulosa, con un investimento stimato in 60 milioni di dollari, e ad affrontare le spese di stesura di una nuova linea elettrica per circa 70 milioni di dollari. (Res)