Business news: Brasile, livello disoccupazione salito al 12,6 per cento nel primo trimestre

- Il livello di disoccupazione in Brasile è salito al 12,6 per cento nel primo trimestre dell’anno, misurato a partire da febbraio, rispetto all’11,2 per cento registrato nell’ultimo trimestre del 2019. Lo rende noto l’Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge). Da febbraio ad aprile la popolazione senza un’occupazione è stata di 12,8 milioni di persone, un incremento di 898 mila persone rispetto al trimestre precedente. La popolazione occupata è diminuita del 5,2 per cento rispetto al trimestre precedente, con un totale di 89,2 milioni di occupati. Il dato spinge il tasso di partecipazione della forza lavoro a un livello del 51,6 per cento, con un record di 70,9 milioni di persone fuori dalla forza lavoro. (Res)