Business news: Paraguay, riaprono uffici e centri commerciali

- Riaprono parzialmente in Paraguay uffici, centri commerciali, cantieri privati, palestre e gli allenamenti di alcune attività sportive. Questi i punti principali del decreto emesso dal governo del presidente Mario Abdo Benitez con il quale si da il via alla seconda fase della "quarantena intelligente" che rimarrà in vigore fino al 14 giugno. Ognuna di queste attività dovrà ad ogni modo rispettare un protocollo speciale che punta a mantenere in vigore il principio del distanziamento sociale e a minimizzare i contatti. La nuova fase viene avviata mentre nel paese si registrano in totale 862 casi, con undici decessi, ma con una curva di contagio decisamente appiattita e con solo 12 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. "Il numero dei contagi è diminuito in modo significativo", ha affermato lo stesso ministro della Salute, Julio Mazzoleni, annunciando l'avvio della nuova fase. "Tecnicamente si può dire che addirittura che non c'è trasmissione", ha aggiunto il ministro. Mazzoleni ad ogni modo ha rivolto un appello alla popolazione a mantenere le misure di prevenzione in termini di igiene e distanza fisica. "Una disattenzione ci farebbe tornare alla fase precedente", ha affermato. (Res)