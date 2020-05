Business news: Sparkle amplia copertura in Brasile con nuovo punto di presenza a Salvador

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sparkle, primo operatore di servizi wholesale internazionali in Italia e ottavo nel mondo, annuncia l'ampliamento della copertura in Brasile con un nuovo punto di presenza (Pop) a Salvador. Stando al relativo comunicato stampa, il nuovo Pop si aggiunge agli attuali dieci punti di presenza di Sparkle nel paese, rafforzando ulteriormente le prestazioni del servizio globale di transito Ip di Sparkle Seabone con una riduzione della latenza e un miglioramento della capacità di instradamento del traffico in Brasile e in tutto il continente americano. Stando alla nota, operatori di rete locali e internazionali potranno beneficiare di una connettività Internet ad alta velocità, e avranno a disposizione una gamma completa di soluzioni Ip inclusi i servizi di DDos Mitigation, che offrono ai clienti Seabone la possibilità di proteggere la propria rete dagli attacchi, e Virtual Nap che fornisce accesso virtuale ai principali punti di scambio Internet. Il punto di presenza di Salvador è completamente integrato con la rete Ip globale Sparkle Seabone, che vanta un'ampia copertura in America centrale e meridionale con punti di presenza in nove paesi: Argentina, Brasile, Bolivia, Cile, Colombia, Panama, Perù, Porto Rico e Venezuela. (Res)