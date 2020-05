Business news: Cile, disoccupazione raggiunge il 9 per cento, livello più alto degli ultimi dieci anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Cile ha raggiunto il 9 per cento nel trimestre febbraio-aprile del 2020, secondo dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (Ine). Il dato rappresenta un incremento dell'1,9 per cento su anno ed è più alto degli ultimi 10 anni. A determinare l'incremento è soprattutto la forte riduzione del numero degli occupati (-7,6 per cento) come effetto dell'impatto della pandemia del nuovo coronavirus sull'economia. I settori maggiormente colpiti dalla crisi in termini di occupazione sono stati il commercio (-10 per cento), l'agricoltura e la pesca (-15,5 per cento), l'industria manifatturiera (-11,9 per cento). L'incidenza della disoccupazione inoltre è stata maggiore nell'area metropolitana della capitale Santiago, dove il tasso ha raggiunto il 9,4 per cento (+2 per cento su anno). Secondo dati del ministero del Lavoro solo nel mese di maggio quasi 100 mila persone si sono iscritte nel registro dei disoccupati. (Res)