Business news: Argentina-Italia, Fernandez inaugura lavori infrastruttura idrica realizzata da Cmc Ravenna

- Il presidente argentino Alberto Fernandez ha inaugurato l'avvio di un'opera di infrastruttura idrica, realizzata dalla Cooperativa muratori cementisti (Cmc) di Ravenna. All'evento ha partecipato anche l'ambasciatore generale d'Italia a Buenos Aires, Giuseppe Manzo. Si tratta di un tunnel di 13,5 chilometri di lunghezza che avrà la funzione di portare acqua potabile ad una popolazione di 2,5 milioni di persone nell'hinterland della capitale. "Abbiamo l'opportunità di portare la giustizia tra di noi perché avere accesso alla salute, all'educazione ed all'acqua è giustizia", ha detto Fernandez, dando il via alla discesa della "talpa meccanica" per i lavori di scavo della galleria. L'infrastruttura appartiene al sistema idrico della zona sud della capitale e genererà 1500 posti di lavoro. Una volta completata assicurerà l'approvvigionamento di acqua potabile nei municipi di Lomas de Zamora, Esteban Echeverria, Almirante Brown, Ezeiza e La Matanza. L'ambasciatore Manzo ha dichiarato che "la collaborazione tra Italia ed Argentina non si ferma neanche in tempi di crisi" e ha evidenziato la valenza "concreta e simbolica allo stesso tempo di questo progetto". "Rappresenta un esempio della presenza italiana in Argentina, con oltre 250 imprese che generano più di 50 mila posti di lavoro" ha aggiunto il rappresentante italiano. La commessa, secondo quanto riporta la stessa Cmc nella sua pagina web, ha un valore da 150 milioni di euro. (Res)