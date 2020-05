Infrastrutture: Fapi, ponte Messina fondamentale per sviluppo e turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto, dichiara che "il ponte sullo Stretto di Messina è ancora una priorità per il Sud e per l'intero Paese. Qualora dovesse essere realizzato, le imprese potrebbero essere incoraggiate a compiere nuovi investimenti nel Mezzogiorno". Sciotto aggiunge in una nota: "Il ministro per i Beni culturali, Franceschini, indica una ricetta di sviluppo vincente per lo sviluppo e il turismo. Se in questi anni si fosse proseguito il progetto originario lanciato dall'ex premier Berlusconi, certamente saremo in una fase di ultimazione dei lavori. Auspichiamo - conclude il leader della Fapi - che questa sia la volta buona e si passi dalle parole ai fatti". (Com)