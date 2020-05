© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, lunedì 1° giugno, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3243m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: pressione in aumento sul Nord Italia favorevole a un contesto più stabile pur con la presenza di nubi sparse, specie al mattino; schiarite, anche ampie sui settori pianeggianti e in Liguria. Possibilità di brevi acquazzoni diurni sui crinali alpini occidentali. Temperature in rialzo, clima gradevole. Venti deboli, mare poco mosso. (Rpi)