Business news: Colombia, atteso calo economia tra 10 e il 15 per cento nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia colombiana potrebbe subire un calo tra il 10 e il 15 per cento nel secondo trimestre dell’anno. La stima è stata diffusa dalla Banca centrale, secondo quanto riferisce il quotidiano economico “Portafolio”. Secondo il direttore generale dell’istituto finanziario, Juan José Echavarria, la flessione sarà in parte compensata nei due trimestri successivi, portando il calo tra i 2 e il 7 per cento alla fine dell’anno. "Solo entro la fine del 2021 ci aspettiamo che il livello di attività economica raggiunga i livelli della fine del 2019", ha dichiarato, segnalando che il livello di disoccupazione aumenterà dal 15 al 17 per cento. La scorsa settimana il ministro delle Finanze colombiano, Alberto Carrasquilla, ha dichiarato che la Colombia concluderà il 2020 con l’indice di indebitamento più alto della sua storia. Il ministro ha dichiarato che il livello di debito, che attualmente è al 50 per cento del Pil, potrebbe salire al 60 per cento o oltre. Quest’anno, ha aggiunto, l’economia colombiana potrebbe subire una contrazione del 5,5, per cento, con il secondo trimestre con il peggiore risultato della storia. (Res)