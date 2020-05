Business news: Colombia-Italia, webinar su rilancio settore del caffè dopo impatto Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto questa settimana il webinar "Lockdown, commercio, tecnologia e nuovi strumenti finanziari nell'industria del caffè" per discutere come rilanciare il settore colombiano del caffè in seguito all'impatto del Covid-19 sull'economia della regione. L'evento, riferisce un comunicato Unido, è stato organizzato dal segretariato per lo sviluppo di Risaralda e dalla camera di commercio di Pereira, in collaborazione con l'associazione caffè Trieste, ABCnet Italia e Unido Itpo Italy. Situata all'interno della famosa area geografica nota come "Eje cafetero", Risaralda è la regione colombiana del caffè per eccellenza, dove l'industria agroalimentare rappresenta la principale fonte di sussistenza ed il caffè la sua punta di diamante. A causa delle ripercussioni del Covid-19 sulla filiera produttiva, le 500 mila famiglie colombiane che lavorano nel settore rischiano ora di soffrire di fame, povertà e problemi di sicurezza alimentare. (Res)