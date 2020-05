Georgia: ministro Economia, grave recessione nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Georgia prevede una grave recessione dell’economia nazionale nel 2020 per via della pandemia di coronavirus. Lo ha detto il ministro dell'Economia e dello sviluppo sostenibile georgiano, Natia Turnava, ripreso dai media nazionali. "Un calo del 16,6 per cento della crescita economica era previsto in aprile, a seguito della nostra politica. Abbiamo avuto uno stato di emergenza nel paese, l'attività economica è stata sostanzialmente limitata e lo abbiamo fatto deliberatamente per proteggere la popolazione dalla diffusione della pandemia", ha spiegato il ministro osservando che anche il mese di maggio sarà “difficile” così come il resto dell’anno. “Si prevede un grave declino dell'economia in tutto il mondo e in Europa. Tuttavia, abbiamo tutte le risorse per fare del 2021 un anno di crescita e le imprese saranno parte integrante di questo successo", ha aggiunto Turnava.(Res)