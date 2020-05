Ue: Berlusconi, sottoscrivo appelli Confindustria, utilizzare al meglio le risorse europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, afferma in una nota di essersi "battuto molto con i colleghi leader europei nel Partito popolare europeo, affinché l’Europa facesse la sua parte nell’aiutare l’Italia di fronte alla pandemia. Con Antonio Tajani e gli altri rappresentanti di Forza Italia ci siamo impegnati in un grande lavoro di contatti per portare il Parlamento europeo ad esprimersi in una serie di votazioni nella direzione di un impegno solidale dell’Europa. Proprio per questo, ora", continua l'ex premier, "non posso che sottoscrivere gli appelli lanciati da Confindustria e dalle altre categorie produttive: dobbiamo utilizzare al meglio tutte le risorse che l’Europa ci mette a disposizione. Penso in particolare ai fondi del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), che sarebbe assurdo non richiedere, visto che abbiamo la possibilità di finanziarci con un tasso vicino allo zero. Con quelle risorse possiamo investire nella sanità anche per non arrivare impreparati ad una eventuale seconda ondata della pandemia in autunno. Potremo costruire - spiega il leader di FI - nuovi ospedali, ammodernare quelli esistenti, realizzare dipartimenti sanitari nelle case di riposo per anziani e nelle carceri, investire di più nella ricerca, assumere più medici e più infermieri e pagare di più quelli che già lavorano, potremo occuparci delle persone la cui salute è a rischio e di chi si trova in una situazione di grave povertà". (segue) (Com)