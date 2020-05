Ue: Berlusconi, sottoscrivo appelli Confindustria, utilizzare al meglio le risorse europee (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Berlusconi, "tutto questo naturalmente significa anche effettuare investimenti che mettano in moto importanti settori produttivi, dall’edilizia all’industria farmaceutica. Quanto al Recovery fund, si tratta di vigilare affinché il Consiglio europeo confermi quanto deciso dalla Commissione. Se questo accadrà, come mi auguro", conclude l'ex presidente del Consiglio, "sarà fondamentale che queste risorse, che sono il doppio di quanto stanziato fin qui dal governo Conte, non diventino spesa assistenziale o clientelare, ma garantiscano la liquidità al sistema produttivo per ripartire in una logica di investimenti e di mercato". (Com)